Leverkusen gewinnt Verfolgerduell in Gladbach

Die Werkself bestätigt ihre starke Form mit 3:1-Erfolg am Niederrhein, der BVB siegt in Wolfsburg. Das Abendspiel zwischen Bayern und Frankfurt beginnt um 18:30 Uhr.

Leverkusen springt auf Rang 3

BVB gewinnt auch in der Autostadt

Die Dortmunder waren in der Autostadt das spielbestimmende Team, auch wenn es gegen sehr diszipliniert verteidigende Wolfsburger kaum ein Durchkommen gab. Nach 32 Minuten war es dann aber so weit, Guerreiro brachte sein Team verdientermaßen in Führung.

Hoffnung für Werder Bremen

Schlusslicht SC Paderborn und die TSG Hoffenheim trennen sich mit einem 1:1-Unentschieden. Skov (4.) brachte die Gäste früh in Führung, Srbeny stellte nach neun Minuten bereits den Endstand in dieser Partie her. Hoffenheim war in der ersten Hälfte klar spielbestimmend, konnte die Überlegenheit aber nicht in Zählbares umwandeln. In den zweiten 45 Minuten waren dann die Paderborner zwar näher am entscheidenden Treffer, mit diesem Remis ist ein Verbleib in der Bundesliga für die Ostwestfalen noch unwahrscheinlicher geworden.