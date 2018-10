Letztes Vorarlbergliga-Wälderderby im Herbst

Der FC Bizau empfängt am kommenden Samstag den FC Andelsbuch.

Bizau. Noch einmal vor der Winterpause heißt es für die Fußballfans aus dem Bregenzerwald „Derbytime“ in der Vorarlbergliga. Am Samstag ab 16 Uhr stehen sich der Kaufmann Bausysteme FC Bizau und der Simeoni Metallbau FC Andelsbuch im Bergstadion gegenüber. Das Vorspiel bestreiten um 13.30 Uhr die U14-Teams des FNZ Hinterwald und der SPG Großwalsertal und im Anschluss an das Derby treffen dann noch die Altherrenteams aus Bizau und Au aufeinander.