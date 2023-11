Letztes Mal "Wetten, dass ..?" - Wer dabei ist und wer nicht

Bald heißt es Abschied nehmen: Die Kultshow "Wetten, dass..?" findet mit Moderator Thomas Gottschalk nach über vier Jahrzehnten zu einem Ende.

Wer ist dabei?

Auf der Showcouch in der Baden-Arena in Offenburg nehmen etwa die Schauspieler Matthias Schweighöfer, Stefanie Stappenbeck und Jan Josef Liefers als Wettpaten Platz. Auch Ex-Fußballer Bastian Schweinsteiger und Ehefrau Ana Ivanovic sind geladen.

Kinderwette aus Österreich

Musikalische Gäste

Cher kommt auf die Bühne, um mit dem Dancefloor-Song "DJ Play A Christmas Song" vorweihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Die britische Popband Take That gibt "This Life" aus ihrem aktuellen Album zum Besten und nimmt auch neben Gottschalk und Co auf der Couch Platz.