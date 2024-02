Letztes Heimspiel im Grunddurchgang

Die letzten beiden Spiele im Grunddurchgang. Danach werden die Mannschaften dreigeteilt: die beiden ersten spielen in der Relegation um die 1. Bundesliga, die Teams von Platz 3-6 spielen zusammen mit den Teams der Plätze 3-6 der Südliga den 2.Liga Meister aus, die Teams auf den Plätzen 7-10 der beiden Ligen spielen um 2 oder 3 Relegationsplätze (je nach Konstellation) gegen den Abstieg. Die Punkte der direkten Begegnungen des Grunddurchgangs werden in die neuen Tabellen mitgenommen. Es werden also nur noch Spiele gegen Teams der jeweils anderen Liga gespielt.

Dadurch ergibt sich der Umstand, dass es für die Wolfurter in diesen letzten beiden Spielen eigentlich um keine Punkte mehr für die kommende Frühjahrstabelle geht. Die Mannschaft kann also recht entspannt was die Tabelle betrifft zu den Spielen antreten.