Letztes Heimspiel im Grunddurchgang

Der Tabellenführer VC Wolfurt trifft zuhause auf den Vierten St. Pölten.

Volleyball, 2. Bundesliga Herren: Samstag 19. Februar 17 Uhr Hofsteighalle

Raiffeisen VC Wolfurt – Union St. Pölten



Die Mission ist klar. Das Wolfurter Team will den Grunddurchgang gewinnen!



Damit ist die Marschrichtung klar vorgegeben: es werden 3 Punkte benötigt.



Die Heimischen sind sicherlich die Überraschung der Saison. Vor Saisonstart galt St. Pölten als der Favorit, mit Abstrichen die Supervolleys und Waidhofen. Wolfurt – und auch Bisamberg – hatte niemand so richtig auf dem Zettel. Youngster Elias Enz: „Fast unglaublich! Vor der Saison war ich nirgends. Jetzt bin ich Teil einer Mannschaft die Tabellenführer ist! “



St. Pölten darf aber keinesfalls unterschätzt werden. Auch wenn sie in dieser Saison mit stark schwankenden Leistungen zu kämpfen hatten, sind sie immer noch ein ebenbürtiger Gegner.

Die Frage ist, mit welcher Motivation sie noch antreten werden, denn für sie ist der Play-Off Zug abgefahren. Vielleicht den Tabellenführer ärgern und ihnen die erste Heimniederlage beibringen?

Mit solchen Gedanken werden sich die Wölfe nicht beschäftigen. Sie wollen den Zuschauern wiederum ein tolles Spiel zeigen und damit das Ziel erreichen.



Die Play-Off für die 1. Bundesliga startet für Wolfurt wahrscheinlich am 6. März mit einem Heimspiel gegen die Hotvolleys Wien (Sieger der AVL2 Süd). Der Spielplan ist gerade in der Ausarbeitung und wird in den nächsten Tagen fixiert.