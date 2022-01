Letztes Heimspiel im Grunddurchgang

Am Samstag geht es für die Wälder um eine gute Ausgangsposition für die Qualifikationsrunde.

Andelsbuch/Dornbirn. War das ein Derbykrimi! Im Aufeinandertreffen mit dem EHC Lustenau am vergangenen Dienstag stellten die Wälder einmal mehr unter Beweis, dass auch mit den besten Teams der Alps Hockey League mithalten können. Gegen die Sticker lagen die Juurikkala-Schützlinge durch Treffer von Adem Kandemir (20./Powerplay) sowie Jannik Fröwis (32.) bis sechs Minuten vor der Schlusssirene mit 2:0 in Front, mussten den Ausgleich hinnehmen (55., 59.), gingen 34 Sekunden später durch Fröwis erneut in Führung, kassierten aber weitere 20 Sekunden danach wieder ein Tor zum Gleichstand. In der Overtime hatte der Tabellenvierte schließlich das bessere Ende für sich. „Eine bittere Niederlage, so eine Partie darf man nicht mehr aus der Hand geben“, resümierte der Coach.

Phase eins geht zu Ende

Bevor es nächste Woche in die Qualifikationsrunde geht, stehen für die zehntplatzierten Wälder im Grunddurchgang noch zwei Spiele auf dem Programm. Nach der Auswärtspartie am Donnerstag beim HC Meran kommen am kommenden Samstag, 22. Jänner ab 19 Uhr die Fans nochmals im Rahmen eines Heimspiels auf ihre Rechnung. Mit dem HC Ritten gastiert jenes Spitzenteam aus Südtirol in der Dornbirner Messeeishalle das Kapitän Felix Vonbun & Co. vor knapp drei Wochen auswärts mit 4:1 in die Schranken weisen konnte. valcome.tv überträgt wieder live.

Gute Ausgangsposition

Dabei geht es um eine gute Ausgangsposition und Bonuspunkte für eine der beiden Qualifikationsgruppen. In der Gruppe A treffen die Mannschaften auf den Positionen 7 (6 Bonuspunkte) , 10 (3), 11 (2), 14 (0) und 15 (0) aufeinander, in Gruppe B stehen sich die Teams auf den Plätzen 8 (5 Bonuspunkte), 9 (4), 12 (1) , 13 (0), 16 (0) und 17 (0) in einer Hin- und Rückrunde gegenüber. Die sechs Erstplatzierten spielen in einer Masterround um vier fixe Startplätze im Viertelfinale.