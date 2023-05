Letzter Tônzôbôd der Saison ein voller Erfolg

Tanzen ist Lächeln mit dem ganzen Körper!

Fantastisch war der letzte Tônzôbôd der Saison der Tanzschule Drehmoment im Löwensaal in Egg! Zwischen verschiedensten Tänzen blieb Platz für feines Essen, Getränke, Gespräche und Vergnügen!



Die Tanzshow des Vereins Tanzeck gemeinsam mit dem Tanzzentrum Bodensee war der Höhepunkt des Abends. Unglaublich, wie viel Power und Engagement in diesen Tänzerinnen & Tänzern steckt. Da wurde kräftig in die Hände geklatscht und gefeiert.