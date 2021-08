Letzter Test für Lustenau gegen ein Ligakonkurrent

Der EHC Lustenau trifft im letzten Freundschaftsspiel auf die Rittner Buam.

Mit den Rittner Buam gastiert am Mittwoch ein Teilnehmer der Alps Hockey League in der Rheinhalle Lustenau. Ritten bevorzugt eher das offensive Spiel und ist ein Garant für viele Tore. In der letzten Saison gewannen die Südtiroler im Grunddurchgang beide Spiele (3:2 in Ritten, 8:5 in Lustenau). In den Pre-Play-Offs setzten sich dann die Lustenauer in zwei Spielen ganz klar durch (7:2 in Ritten und 6:2 in Lustenau).