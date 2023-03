Letzter Spieltag in der Österreichischen Bundesliga

Drei Mannschaften haben noch die Chance auf das Meister-Play-off aber nur zwei Teams schaffen es.

22. Spieltag

FK Austria Wien – SK Rapid Wien Sonntag 17 Uhr;

FK Austria Wien – SK Rapid Wien Sonntag, 19.03.2023, 17:00 Uhr, Generali-Arena, Schiedsrichter: Julian Weinberger

Der FK Austria Wien in der Bundesliga ist seit acht Spielen gegen den SK Rapid Wien ungeschlagen (1S 7U) – wie zuletzt von 2011 bis 2013 (damals sogar 10 Spiele). Im Hinspiel gewann die Wiener Austria mit 2:1, es war der erste Sieg im Wiener Derby für eines der beiden Teams nach zuvor sieben Remis in Serie.

Der FK Austria Wien gewann am 16. Dezember 2018 das Heimspiel gegen den SK Rapid Wien mit 6:1. Dies war der einzige Heimsieg in den letzten 19 Begegnungen in der Bundesliga der beiden Klubs.

Der SK Rapid Wien ist in der Bundesliga seit vier Auswärtsspielen gegen den FK Austria Wien ungeschlagen (1S 3U) und verlor nur eines der letzten 11 BL-Derbys bei der Wiener Austria (6S 4U).

Der FK Austria Wien erzielte sechs Tore nach Hohen Ballgewinnen (40 Meter vor dem gegnerischen Tor) – Bestwert. Umgekehrt kassierte die Wiener Austria aber auch bereits sechs Tore nach tiefen Ballverlusten – nur der SCR Altach (9) mehr. Der SK Rapid Wien kassierte in dieser Saison der Bundesliga noch kein Gegentor nach einem tiefen Ballverlust.

Der SK Rapid Wien gewann in der Bundesliga die letzten zwei Duelle unter Zoran Barisic gegen den FK Austria Wien – er ist damit der letzte Rapid-Trainer, der zwei Derbys in Folge gewinnen konnte. Zudem ist Barisic der einzige Rapid-Trainer in diesem Jahrtausend, der drei Wiener Derbys in Folge gewann (2013/14).

SV Ried – Wolfsberger AC Sonntag 17 Uhr;

SV Ried – RZ WAC Sonntag, 19.03.2023, 17:00 Uhr, josko ARENA, Schiedsrichter: Christian-Petru Ciochirca

Die SV Ried gewann das Hinspiel gegen den RZ WAC mit 2:1. Davor blieb der WAC gegen Ried in der Bundesliga neun Spiele in Folge ungeschlagen – das ist BL-Rekord für die Kärntner gegen ein Team.

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit vier Auswärtsspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 2U) und damit in diesen vier Spielen gleich oft wie in den ersten acht Auswärtsspielen zusammen.

Die SV Ried holt mit dem 2:1 gegen den SCR Altach den ersten Sieg seit dem 15.Oktober 2022 (1:0 gegen den SK Rapid Wien). Dazwischen lagen acht sieglose Duelle in der Bundesliga. Die Innviertler rangieren dank des Sieges erstmals seit der 16. Runde nicht am Tabellenende.

Der RZ WAC erzielte in dieser Saison der Bundesliga 5,9 Tore mehr als zu erwarten waren (35 Tore bei xG = 29,1) – Bestwert der Liga. Die SV Ried erzielte um 9,2 Tore weniger (15 Tore bei xG = 25,2) – der schwächste Wert aller 12 Teams.

Rieds Stefan Nutz lieferte beim 2:1-Sieg gegen Altach seinen dritten Assist in dieser Saison der Bundesliga Nutz war seit dem BL-Aufstieg 2020 der SV Ried an 30 Toren direkt beteiligt – Höchstwert in den Reihen der Innviertler. Einen seiner drei Saison-Assists lieferte er im Hinspiel gegen den RZ Pellets WAC ab.

TSV Hartberg – LASK Linz Sonntag 17 Uhr;

TSV Hartberg – LASK Linz Sonntag, 19.03.2023, 17:00 Uhr, Profertil Arena Hartberg, Schiedsrichter: Walter Altmann

Der TSV Hartberg ist in der Bundesliga gegen den LASK seit sieben Spielen ungeschlagen (3S 4U) – erstmals und hatte in der Bundesliga nur gegen den FC Admira eine längere Serie (9 Spiele).

Der TSV Hartberg hält nach den ersten 21 Spielen bei 17 Punkten und damit erstmals bei so wenigen zum Vergleichszeitpunkt einer Saison in der Bundesliga, gewann aber zuletzt das Heimspiel gegen den RZ WAC mit 2:1. Zwei BL-Heimsiege in Folgen sind den Oststeirern zuletzt im Frühjahr 2021 gelungen – damals unter Trainer Markus Schopp.

Der LASK verlor nur eines der ersten 10 Auswärtsspiele. Das gelang den Linzern seit Gründung der Bundesliga zuvor nur in der Saison 2019/20, als sogar die ersten 11 BL-Auswärtsspiele der Saison gewonnen wurden.

Hartbergs Dominik Frieser könnte gegen den LASK sein 100. Spiel in der Bundesliga Der 29-jährige absolvierte 61 seiner bisherigen 99 BL-Spiele für den LASK (16 für Hartberg und 22 für den WAC). Mit den Linzer Athletikern wurde er 2018/19 Vizemeister und gewann 2019/20 die Europa-League-Gruppe D mit 13 Punkten vor Sporting Lissabon (12), PSV Eindhoven (8) und Rosenborg BK (1).

LASK-Trainer Dietmar Kühbauer wird gegen den TSV Hartberg sein 300. Spiel in der in der Bundesliga als Chef-Trainer absolvieren – als achter Trainer seit Gründung der Bundesliga. Die meisten Spiele absolvierte Trainer-Legende Otto Baric (466).

WSG Tirol – SK Sturm Graz Sonntag 17 Uhr;

WSG Tirol – SK Sturm Graz Sonntag, 19.03.2023, 17:00 Uhr, Tivoli Stadion Tirol, Schiedsrichter: Manuel Schüttengruber

Der SK Sturm Graz verlor in der Bundesliga gegen die WSG Tirol keines der neun Spiele (7S 2U). Sturm bestritt sonst nur gegen den SC Austria Lustenau so viele BL-Spiele ohne eine einzige Niederlage (13S 1U).

Der SK Sturm Graz traf in der Bundesliga in jedem der neun Spiele gegen die WSG Tirol und erzielte 24 Tore. Nur gegen den SC Austria Lustenau trafen die Grazer ebenfalls in jedem der ersten neun Duelle und erzielten so viele Tore (sogar 29).

Die WSG Tirol verlor drei der letzten vier Spiele, in den ersten sechs Spielen der Rückrunde dieser Saison der Bundesliga blieben die Tiroler noch ungeschlagen (5S 1U). Weiters sind die Tiroler seit vier BL-Spielen sieglos (1U 3N) – ihre längste Negativserie in dieser BL-Saison.

Der SK Sturm Graz holte 45 Punkte aus den ersten 21 BL-Spielen - so viele waren es zum Vergleichszeitpunkt einer Saison in der Bundesliga zuletzt 1998/99 (damals sogar 47). Sturm kassierte erst zwei Niederlagen –nur 1997/98 (1) waren es nach den ersten 21 Spielen weniger.

Der SK Sturm Graz hatte in dieser Saison in der Bundesliga 54 Spielzüge, die mindestens 10 Pässe beinhalteten – nur die WSG Tirol und der RZ WAC (je 53) weniger. Allerdings hatten die Steirer 445 Pressingsequenzen (Gegn. Sequenzen, die innerhalb von max. 40 Metern vor dem gegn. Tor enden und max. 3 Pässe beinhalten) und damit so viele wie kein anderes Team in dieser BL-Saison.

FC RB Salzburg - SCR Altach Sonntag 17 Uhr; SC Austria Lustenau - Austria Klagenfurt Sonntag 17 Uhr;

Tabelle:

1.FC RB Salzburg 21 17 3 1 48:12 54

2. SK Sturm Graz 21 13 6 2 35:15 45

3. LASK Linz 21 10 7 4 36:26 37

4. SK Rapid Wien 21 10 3 8 34:24 33

5. SK Austria Klagenfurt 21 9 3 9 33:36 30

6. FK Austria Wien 21 9 5 7 35:31 29

7. WSG Tirol 21 8 4 9 32:35 28

8. SC Austria Lustenau 21 6 6 9 25:35 24

9. Wolfsberger AC 21 6 2 13 35:41 20

10. TSV Hartberg 21 5 2 14 20:40 17

11. SV Ried 21 4 5 12 16:32 17