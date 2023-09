Letzter Neuzugang für RHC Wolfurt

Der 18jährige, sympathische Mendozino stößt von Banco Mendoza zu den Hofsteigern und will seinen Beitrag leisten, dass der Aufsteiger seine gesteckten Saisonziele erreicht. Roby kommt mit dem regionalen Meistertitel ins Ländle und wird diesen Freitag ins Mannschaftstraining einsteigen. Neo-Trainer Mario Agüero, der maßgeblich Anteil an der Verpflichtung seines Landsmannes hat, freut sich das der Wechsel nach Europa funktioniert hat. "Ich denke Fermin kann uns gut weiterhelfen, auf jeden Fall passt er gut in unser Mannschaftsgefüge".