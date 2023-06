Letzten 90 Minuten in 2. Liga, dann steigt im "Holz" ein großes Fest

72 (!) Siege, neun Remis und nur fünf Niederlagen mit einem Torverhältnis von 613:60 haben Caroline Fritsch in der bisherigen Geschichte der FC Dornbirn bzw. seit zwei Jahren eine SPG mit dem FC Lustenau 1907 erreicht. Der Durchmarsch von der Landesliga bis in die Ö-Bundesliga wurde nur knapp verpasst. Kompliment an das Quintett Kapitänin Caroline Fritsch, Carina Brunold, Lorena Bodemann, Heike Müller und Vanessa Hartmann die seit der Gründung bis zur Bundesliga im Einsatz waren. Vorarlbergs Frauenfußball ist ab der Saison 2023/2024 gleich mit zwei Mannschaften, also ein Fünfter der Mannschaften auf nationaler Ebene vertreten. Die SPG FC Dornbirn/FC Lustenau wäre ein würdiger Champion und Aufsteiger ins Oberhaus.

Das Stadion Birkenwiese ist Schauplatz der Heimspiele der SPG FC Lustenau/FC Dornbirn in der Bundesliga. Die Trainingseinheiten werden weiterhin am Sportplatz Rote Erde in Dornbirn in Szene gehen. Bis maximal acht neue Spielerinnen sollen in den nächsten Wochen verpflichtet werden. Die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn will als BL-Neuling einen gesicherten Mittelfeldplatz erreichen und ein Halbprofitum praktizieren. Ab dem Frühjahr 2024 wird dann auch wieder Langzeitverletzte Carina Brunold nach ihrem Kreuzband- und Meniskusriss spielen können. „Das wird eine spannende Geschichte mit zwei Vorarlberger Klubs in der Bundesliga. Der Frauenfußball boomt und wir müssen die entsprechenden professionellen Rahmenbedingungen schaffen um erstklassig zu bleiben“, Werner Brunold abschließend.