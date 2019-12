Letzte Vorbereitungen für Weltcup im Montafon

Am Mittwoch startet der Weltcup im Montafon - die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Am Hochjoch im Skigebiet Silvretta Montafon oberhalb von Schruns wird derzeit Tag und Nacht an der Strecke gebaut, die 600 Meter lang sein wird und etwa 150 Meter oberhalb des Kapellrestaurants an der Bergstation endet. „Zuseher können somit die ganze Strecke vom Start bis ins Ziel verfolgen und den Wettkampf der Athleten hautnah erleben“, sagt OK-Vizepräsident Manuel Bitschnau.