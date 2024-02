Letzte gemeinsame Faschingsausrückung

Große Faschingsgilde befreit Schüler

Am Faschingsdienstag macht sich, trotz vielleicht wenig Schlaf, die Hörbranzer Faschingsgilde auf den Weg um die Schüler zu befreien. Heuer wurde in Lochau gestartet, wo Prinzessin Desiree auch gleich das Fußballturnier der Schule eröffnete. Auf dem Weg nach Hörbranz zur Raiffeisenbank Bodensee, wo die Gruppe empfangen wurde und sich stärken konnte, wurde ein kleiner und entspannter Stop in der Kinderbetreuung Storchennest eingelegt. Dann wurde die Mittelschule und die Volksschule in Hörbranz besucht. In der Mittelschule wurde den Faschingsnarren von den Schülern ein großes einstudiertes Programm geboten, in der Volksschule wurde zu den Klängen der Schalmeien zusammen getanzt. Auch die Kinder des Waldkindergartens hatten sich am Dorfplatz versammelt und wurden vom Prinzenpaar begrüßt. An allen Schulen wurde die Prinzenpaarshow aufgeführt und die begehrten Orden wurden verliehen, die Kindergarde begeisterte mit ihrem Gardetanz. Und was für die Schüler am wichtigsten war: danach war Schulfrei!!