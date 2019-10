Letzte Chance: Hol dir zwei Tickets fürs Paulaner Oktoberfest!

Hübsche Dirndl, fesche Jungs in Lederhosen und jede Menge Gaudi. Lust auf eine zünftige Party? Dann nimm jetzt am Gewinnspiel teil - und mit etwas Glück geht's am Freitag, 18. Oktober zum Oktoberfest nach Lauterach!

Sei dabei wenn The Monroes, Manyana und DJ Scope x Delta am Freitag, 18. Oktober 2019 das Festzelt zum Beben bringen!

Achtung: Die Gewinner kommen auf die Gästeliste und bekommen daher kein Ticket.

Jetzt Ländlepunkte einlösen und zwei Eintritte für das Paulaner Oktoberfest gewinnen!

QR-Code scannen und mit den Öffis gratis anreisen! Los geht's um 18 Uhr!

Programm

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr kommt das Münchner Oktoberfest auch heuer nach Lauterach – mit original Paulaner Bier, traditioneller Münchner Haxn sowie Hendl Braterei und vor allem jeder Menge Musik und Partystimmung.

Am Freitag startet die „Wiesn“ mit Bands wie „The Monroes“, die die 50er- und 60er-Jahre sowie altehrwürdige Ikonen des Rock‘n‘ Roll auf der Bühne zum Leben erwecken, und der Münchner Partyband „Manyana“, die getreu ihrem Motto „Happy Music For Happy People“ das Zelt zum Beben bringen wird.