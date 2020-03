Letze Chance für Wahlkarten-Beantragung

Noch bis Freitagmittag kann in jeder Gemeinde persönlich eine Wahlkarte für die Gemeinderatswahl am Sonntag beantragt werden.

Wer noch keine Wahlkarte für die Gemeinderatswahl am kommenden Sonntag beantragt hat, kann bis morgen, Freitag 12 Uhr, einen mündlichen Antrag in seiner Gemeinde stellen.

Grundsätzlich haben jene Wähler Anspruch auf eine Wahlkarte, die am Wahltag ihre Stimme nicht im Wahllokal abgeben können. Grund dafür können eine Ortsabwesenheit, gesundheitliche Probleme oder ein Auslandsaufenthalt sein.

Wer ist wahlberechtigt?

Personen, die am 15. März 2004 oder früher geboren wurden, besitzen das aktive Wahlrecht in einer Gemeinde. Des Weiteren haben Personen, die am 30. Dezember 2019, dem Stichtag,