LET'S WERK: Schaumrollen, Nachtkästchen und Obstschale selbst machen

Die Wälder Lehrlingsmesse bietet seit 2018 Einblicke in Handwerksberufe

Das Wälder Handwerk genießt im In- und Ausland hohes Ansehen. Zur weiteren Förderung des Nachwuchses ist 2018 die Initiative der Handwerkervereine aus Egg, Andelsbuch und Schwarzenberg entstanden: LET’S WERK. Alle zwei Jahre laden engagierte Lehrbetriebe aus vielen Bereichen des Handwerks dazu ein, selbst anzupacken. Da werden Betonschalungen gemacht, an der Autokarosserie geschraubt, Hightech-Maschinen für Aluminium getestet, Würstchen im Schlafrock sowie feine Schaumrollen hergestellt, Holz gehobelt oder Metall gedrückt.

Die Jugendlichen aus den Wälder Mittelschulen und alle weiteren Interessierten können heuer wieder am FR 3. und am SA 4. November bei rund 25 Handwerksbetrieben eine Design-Lampe bauen sowie das eigene Nachtkästchen, einen vielseitig einsetzbaren Hocker oder eine hölzerne Obstschale erschaffen. Und das alles bei freiem Eintritt für alle, auch für Eltern, Großeltern, jüngere Geschwister und Freunde.

In den vergangenen Jahren konnten damit Hunderte Jugendliche für eine Lehre im Handwerk begeistert werden. Besonderes Augenmerk wird auf die eigene Erfahrung mit den unterschiedlichsten Materialien, Werkzeugen und Maschinen gelegt. Voller Tatendrang wird dann wieder am Gemeinschafts-Kachelofen gebaut, Boden verlegt, mit Malerfarbe sowie mit Holz und Metall gearbeitet oder bei den Installateuren und Dachdeckern erste Erfahrungen mit der Vielfalt am Bau gemacht.