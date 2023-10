LET'S WERK: Handwerker-Paradies für künftige Lehrlinge

Wenn diesen Freitag, 3., und Samstag, 4. November, die LET'S WERK zum dritten Mal ihre Tore zum Andelsbucher Werkraumhaus öffnet, dürfen sich die Wälder Jugendlichen auf ein wahres Werkstatt-Paradies freuen.

So können die Jugendlichen ein stylisches Nachtkästchen aus Holz und Metall ebenso vor Ort zusammenbauen wie eine Schreibtischleuchte, einen Flaschenöffner, einen Hocker oder den Nussknacker – passend zur kommenden Adventszeit. Aber auch die schnellsten Reifenwechsler erhalten eine Auszeichnung; und weiters gilt es, einen gemauerten Grundofen gemeinschaftlich zu finalisieren sowie eine Spenglerarbeit oder einen Flechtboden. Weitere Anregungen gewünscht? Mit einer hölzernen Obstschale sowie einer Gemüsekiste, mit feinen Teigtaschen und süßem Blätterteig zum Selbermachen, mit einer Werkzeugbox oder den bunt gestalteten Limo-Untersetzern zeigen die Handwerker die Bandbreite an möglichen Lehrberufen authentisch und nachhaltig auf. An allen Ständen werden sich Lehrlinge und junge Gesellinnen und Gesellen um den künftigen Nachwuchs kümmern.