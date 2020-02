Let´s dance beim SC Admira

Der SC Admira lädt wieder zur Faschingsdisco.

Dornbirn. Am 22. Februar 2020 steigt auf der Sportanlage im Rohrbach wieder die alljährliche Faschingssause des SC Admira. Willkommen sind begeisterte Mäschgerle, Partytiger und Admira-Fans. Für heiße Rhythmen sorgt auch dieses Jahr das bewährte Duo hinter dem Mischpult, DJ Gerri und DJ Tom Mohr. Die „Admira-Faschings-Disco“ gehört zu den Fixpunkten im Dornbirner Fasnat-Kalender und bringt jährlich das Clubheim im Forach zum Kochen. „Wir freuen uns auch heuer auf viele Besucher, die gemeinsam mit uns das Finale der fünften Jahreszeit ausgiebig feiern“, so Reini Peer vom Organisations-Team. Mit von der Partie ist natürlich auch wieder die Kampfmannschaft des SC Admira, die sich in Sachen Kostümierung auch heuer gemeinschaftlich in Schale werfen wird. Einem „Party-Volltreffer“ steht also nichts im Wege. Anpfiff der Faschingsdisco ist um 20.30 Uhr – Verlängerung garantiert.