Lesung von einer Prominenten im Alten Kino

Cousine von FPÖ-Chefin Herbert Kickl erzählt über ihr neues Buch.

In Folge stellte sie sich die Frage, ob sie nicht versuchen sollte, etwas zu ändern. Für sich, ihre Kinder, für alle, die das selbst nicht können oder wollen. In Wahrheit gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder reiht sie sich ein in der Liste derer, die nichts anderes tun als zu jammern oder aber sie folgt ihrem Spitznamen „Der Geist, der stets verneint“ und leistet ihren Beitrag, die Welt in einen besseren Ort zu verändern. Also schreibt sie ihren Unmut nieder und präsentiert dies mit humorvoller Kritik in Form von Brieferln an „Cousin Herbert“.