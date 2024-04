Lesung und Musik, die berührten

Georg Moosbrugger und das Saitenmusikensemble.Am Freitagabend war „Unser KleinWien“ wieder gut besucht.

Georg Moosbrugger aus Langenegg, gebürtiger Bizauer, las aus seinen Kindheitserinnerungen „Heimat auf Zeit“ und ein Saitenmusikensemble unter der Leitung von Luzia Richter bildete den musikalischen Rahmen.

Die Texte von Georg führten uns in eine Welt, die noch gar nicht so lange zurückliegt und doch eine komplett andere war. Egal ob seine Erzählung über die erste Wälderbähnlefahrt, die bescheidenen Lebensbedingungen auf einer Landwirtschaft mit 7 Geschwistern oder seine Ankunft in der großen Stadt Bregenz – all das berührte das Publikum auf ganz besondere Weise.

Die Musik auf Zither, Hackbrett und Gitarre stand dem in nichts nach. „The House of the Rising Sun“, klassische Musikstücke und am Schluss die Wälderlieder zum Mitsingen schufen eine perfekte Atmosphäre, um den Abend zu etwas ganz Besonderem zu machen.