Lesung 150 Jahre Franz Michael Felder

Aus Anlass des 150. Todestags Franz Michael Felders liest Arno Geiger heute Freitag, (26. April), um 20.00 Uhr, im T-Café des Vorarlberger Landestheaters aus der Neuausgabe von Franz Michael Felders Autobiografie „Aus meinen Leben“ (Jung und Jung 2019).

Als seine Frau Anna Katharina, geb. Moosbrugger, überraschend starb und ihn mit fünf Kindern zurückließ, begann Franz Michael Felder auf Anraten eines Freundes sein Leben aufzuschreiben. Entstanden ist ein Meisterwerk der autobiografischen Literatur und eine der bewegendsten und lebendigsten Autobiografien deutscher Sprache: die Lebensgeschichte eines Bauernjungen, der sich an die Bücher verlor. „Aus meinem Leben“ ist aber vor allem eine Liebeserklärung Felders an seine Frau Nanni, sein „Wible“. Ihr setzt er mit diesem Buch ein Denkmal, mit ihrer Hochzeit endet auch der erste Teil. Zu einem zweiten ist es nicht mehr gekommen: Felder starb wenige Wochen nach der Niederschrift – am 26. April 1869. In seiner Autobiografie setzt sich Felder darüber hinaus auch mit seinem Leben als Bauer und zugleich Schriftsteller auseinander: „Je mehr ich über meine Landsleute sann und schrieb, desto angenehmer ward mir das Leben unter ihnen.“