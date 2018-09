Lesen in freier Natur

In Bildstein bauten Väter und Kinder gemeinsam farbenfrohe Bücherkästen.

Bereits im Juli organisierte der Familienverband Bildstein im Rahmen des abwechslungsreichen Ferienprogramms das Väterprojekt „Bücherkästen bauen“, welches in der Rheintalhanggemeinde auf großen Anklang stieß. So trafen sich motivierte Väter gemeinsam mit ihren Kindern bei „Coach“ Stefan Flatz (Böhler Fenster), um unter dessen fachkundiger Anleitung in drei Gruppen farbenfrohe Bücherkästen zusammenzubauen. Nachdem die Bretter bunt angestrichen waren, wurden Löcher gebohrt, Schrauben eingedreht, Holz zusammengeleimt und Scharniere montiert. Zwischendurch sortierten die Kinder im Schatten eines alten Apfelbaums auch schon Bücher, die zur Befüllung der Bücherkästen verwendet werden konnten.