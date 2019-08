Leroy Sane: Das 200 Millionen Euro Transfer-Paket

Der Transfer von Leroy Sane zum FC Bayern München wird zur Geduldsprobe für den deutschen Rekord-Meister.

Ein Wechsel von Leroy Sane zu Bayern München wäre eine feine Sache. Für den deutschen Rekordmeister sowieso, weil er damit einen Spieler bekäme, den er sportlich dringend brauchen kann - und der nebenbei auch das eigene Ego streichelt: Seht her, auch wir kriegen so etwas gestemmt. Ganz ohne Scheich, Emir oder Oligarch.

200 Millionen Euro-Transfer

Der FC Bayern allerdings ist mittlerweile ein Gefangener der Personalie Sane. Was passiert denn, wenn dieser Transfer nun nicht klappt? Wenn die Summen, die aufgerufen werden auch vom reichsten deutschen Klub nicht zu finanzieren sind. 200 Millionen Euro stehen für Ablöse und Gehalt in Höhe von 20 Millionen Euro pro Jahr in den nächsten 5 Jahren im Raum. Oder: Wenn sich Sane nicht für München entscheidet - was er nach Angaben des Rekordmeisters ja noch nicht getan hat.