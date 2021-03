"Lern- und Sprachraum schulrechtlich nicht okay"

Jupident-Geschäftsführer Manfred Ganahl spricht in "Vorarlberg live" über die Zukunft der Landesschule Jupident in Schlins.

Nachdem es Änderungen in der Finanzierung gegeben hatte, hätte der Lern- und Sprachraum Rankweil an die Bildungsdirektion gehen sollen, aufgrund der schwierigen rechtlichen Lage habe man sich aber dagegen entschieden. Grundsätzlich sei es jedem österreichischen Bürger möglich seine Kinder zu Hause zu unterrichten, am Ende des Schuljahres muss aber eine Prüfung in allen Fächern an einer öffentlichen Schule absolviert werden. Dieses Gesetz sei aber nicht für einen organisierten, schulähnlichen Unterricht vorgesehen. "Die Bildungsdirektion hat dann gesagt, 'wir können ein Angebot das schulrechtlich absolut nicht okay ist, nicht selber betreiben'", so Manfred Ganahl. Deshalb habe man sich entschieden den Lern- und Sprachraum Rankweil zu schließen und das Angebot in die Landesschule Jupident zu integrieren.