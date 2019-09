Leonie Salzgeber für die U-19-Nationalmannschaft nominiert

FC Mohren Dornbirn- Spielerin wird für drei Länderspiele einberufen

Riesengroße Freude im Lager von FC Mohren Dornbirn. Nach Carina Brunold (17) wurde nun die erst 17-jährige Verteidigerin Leonie Salzgeber ins österreichische Unter-19-Nationalteam für die 1. Qualifikationsrunde zur Frauen U-19-EM nachnominiert. Salzgeber war im rot-weiß-roten Unter-17-Nationalteam schon fixer Bestandteil und wird nun auch bei den Unter-19-Jährigen für das Land Österreich spielen. Die Länderspiele der Unter-19-Jährigen finden am Dienstag gegen Israel (16 Uhr in Bad Wimsbach), Freitag, 4. Oktober, 16 Uhr in Windischgarsten gegen Lettland und am 7. Oktober um 16 Uhr in Bad Wimsbach gegen die Schweiz statt. Brunold und nun auch Salzgeber vertreten den FC Mohren Dornbirn im Nationalteam.