Leoben will mit Rapid Wien schon den vierten Bundesligisten eliminieren

Der Liveticker vom Halbfinale Leoben vs Rapid Wien

Die Saison 2023/24 im UNIQA ÖFB Cup geht in das Halbfinale. Am Mittwoch, 3. April (20.45 Uhr) gastiert der SK Rapid in der Monte Schlacko Arena beim DSV Leoben. Der SK Rapid kann in Leoben, wie im Vorjahr, in das Finale des UNIQA ÖFB Cup einziehen. Die Wiener scheiterten damals kurz vor dem Ziel mit einem 0:2 am SK Sturm Graz. Den letzten Titel im Bewerb holte Rapid in der Saison 1994/95 mit einem 1:0 im Finale ausgerechnet gegen den DSV Leoben. Die Steirer, die als einziger Verein aus der 2. Liga noch vertreten sind, schafften es heuer zum insgesamt zweiten Mal unter die besten vier Teams und konnten mit der WSG Tirol, dem RZ Pellets WAC und dem Cashpoint SCR Altach bereits drei Bundesligisten aus dem Bewerb werfen.