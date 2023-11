Leni Klum feiert Jahrestag - ER ist der Glückliche

Leni Klum überrascht ihre knapp zwei Millionen Follower mit einer öffentlichen Liebeserklärung an ihren Freund Aris Rachevsky. Das junge Paar feiert nun stolz den vierten Jahrestag ihrer Beziehung.

Öffentliche Liebeserklärungen

Leni Klum hält ihre Liebe zu Aris Rachevsky nicht geheim. Ähnlich wie ihre Mutter Heidi Klum, teilt auch Leni gerne Momente mit ihrem Liebsten auf Instagram. Zu ihrem vierten Jahrestag veröffentlichte sie ein Posting von Aris, der friedlich auf einer blauen Decke schlummert. "Alles Gute zum Vierjährigen, mein Dornröschen. Ich liebe dich", schrieb sie in einer kurzen, liebevollen Nachricht an ihren Freund.

Die Liebe zwischen Leni Klum und Aris Rachevsky wurde im Jahr 2021 öffentlich, in einer Beziehung sind sie jedoch schon seit dem 12. November 2019. Ihr erstes öffentliches Erscheinen feierten sie im Oktober 2019 bei der Netflix-Premiere von "The Harder They Fall" in Los Angeles, zusammen mit Lenis Ziehvater Seal.