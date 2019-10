Leni Bohle und Roman Oberhauser triumphierten

Leni Bohle und Roman Oberhauser sind Kunstturn-Landesmeister 2019

Vorarlbergs Kunstturn-Asse ermittelten am 19. Oktober die Landesmeister. In der Wolfurter Hofsteigsporthalle waren 76 Turner und 87 Turnerinnen in den diversen Nachwuchs- und Meisterklassen am Start. Die Landesmeister-Titel in den Kür-Bewerben gingen an Leni Bohle (TS Hohenems) und Roman Oberhauser (TS Egg), der mit starken 13,40 Punkten und einer Top-Leistung an den Ringen die Tageshöchstnote der Herren verbuchen konnte. Leni Bohle war mit Jahrgang 2007 die jüngste im acht Aktive umfassenden Feld der Turnerinnen des Kür-Vierkampfes; sie siegte vor ihrer Vereinskollegin Linda Chai von der TS Hohenems und Christina Wegscheider (TS Wolfurt).