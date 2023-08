Lena Meyer-Landrut zeigt ihre knackige Hinterseite

Verführerischer Bikini

Auf ihrem Instagram-Profil hat Lena ein Bild geteilt, das sie in einem Pool zeigt. Die "Satellite"-Interpretin, die 2010 den Eurovision Song Contest gewann, hat ein besonderes Talent, sich so in Szene zu setzen, dass alles andere in den Hintergrund tritt. Mit dem Rücken zur Kamera und in einem verführerischen Bikini posiert sie am Beckenrand und blickt in Richtung eines malerischen Sonnenuntergangs. Dieser Anblick lenkt unweigerlich die Blicke auf ihre Figur, insbesondere auf ihren knackigen Hintern.