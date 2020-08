Lena Meyer-Landrut zeigt Dehnungsstreifen

Nicht jeder ist perfekt, das stellt auch Lena Meyer-Landrut für ihre Follower klar.

Sängerin Lena Meyer-Landrut folgen 3,5 Millionen Menschen auf Instagram. Sängerin Lena Meyer-Landrut ist besonders für junge Menschen ein Vorbild. Und ihre Verantwortung nimmt sie dabei sehr ernst. Deshalb wählt sie bewusst aus, was sie auf der Social-Media-Plattform zeigt.

Die Sängerin postet in ihrer Instagram-Story ein Bild von sich, das vielen Frauen Mut macht.

Was manch einer vielleicht als Makel ansieht, ist für Lena Meyer-Landrut ganz normal: Dehnungsstreifen. Und das ist gut so. Diese zeigt sie jetzt in ihrer Instagram-Story und erinnert jeden daran, seinen Körper zu lieben.