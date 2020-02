Lena Meyer-Landrut: Was blitzt hier unterm Shirt hervor?

Lena Meyer-Landrut lässt tief blicken. In ihrer Instagram-Story zeigte die Sängerin jetzt, wie sie gegen unerwünschte Styling-Pannen vorgeht - und zeigte dabei wohl mehr, als geplant.

Für den Pressetag des Animationsfilm "Trolls", in dem die Sängerin die pinke Figur Poppy synchronisiert, hat sich Lena in eine Anzug-Kombi in den klassischen Farben Schwarz und Weiß geworfen. Sexy war der Look trotz verhältnismäßig viel Stoff - wie vor allem in den Instagram-Stories der 28-Jährigen deutlich wurde.