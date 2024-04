Lena Meyer-Landrut thematisiert Depressionsrückfall in YouTube-Doku

In ihrer neuesten YouTube-Dokumentationsserie "Making Loyal" und im kommenden Album spricht Sängerin Lena Meyer-Landrut offen über ihre Kämpfe mit Depressionen im vergangenen Jahr.

Ein Jahr der Verwirrungen

Lena beschrieb das Jahr 2023 als eines voller "Verwirrungen und Unsicherheiten". Diese Phase ihres Lebens möchte sie nun in ihrer Kunst aufarbeiten, um so einen Schlussstrich zu ziehen und vorwärtszublicken.

Künstlerische Verarbeitung

In der dritten Episode von "Making Loyal" erklärt Lena, dass die schwere Zeit in ihrem kommenden Album thematisiert wird, was ihr nicht leichtfällt: "Ich bin einfach froh, wenn das vorbei ist." Ihre neue Single "Loyal to Myself" und das dazugehörige Musikvideo sollen symbolisch ihren Kampf gegen die Depression darstellen, wobei ein Autounfall metaphorisch für ihren psychischen Rückfall im Dezember steht.