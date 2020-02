Lena Meyer-Landrut: Ich hätte nicht noch einmal beim ESC antreten sollen

Lena Meyer-Landrut wurde mit dem Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo 2010 beinahe über Nacht berühmt. Doch der Erfolg und vor allen Dingen der Druck mit damals 18 Jahren machte ihr schwer zu schaffen, wie die heute 28-Jährige erzählt.

Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erzählt Lena Mayer-Landrut davon, wie sie ihren schnellen Aufstieg vor zehn Jahren verarbeitete bzw. auch eben nicht. Sie fühle sich immer noch überfordert, wenn sie sich an die Zeit erinnere und würde ihrem 20-jährigen Ich raten: "Geh zum Therapeuten. Und fahre öfter mal nach Hause. Lass dich nicht so verbiegen und unter Druck setzen von der Öffentlichkeit und bei allem, was auf dich einprasselt. Bleib bei deinem Ja und bei deinem Nein. Ziehe dich mehr zurück und bleib bei dir."