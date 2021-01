Lena ist schwanger!

Lena Meyer-Landrut erwartet wohl ihr erstes Kind, der Babybauch der deutschen Sängerin sei unübersehbar.

Wie die "Bild" am Sonntag berichtet, soll Lena bereits in der zweiten Hälfte ihrer Schwangerschaft sein. Der Babybauch der Sängerin sei nicht mehr zu übersehen. Beim Einkaufen mit ihrem Lebensgefährten Mark Forster sei Lena in Berlin unübersehbar schwanger gesichtet worden.