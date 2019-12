LEMO in Schruns: "Gute Musik setzt sich durch"

Der 34-jährige Musiker trat beim Weltcup-Wochenende der Snowboarder in Schruns auf der Bühne auf. Zu Vorarlberg hat er einen familiären Bezug, wie er im VOL.AT-Interview verrät.

"Meine Mutter kommt ursprünglich aus Nüziders, wohnt aber schon seit vielen Jahren in Graz", so Lemo. Zudem wohnt sein Onkel in Bregenz. In Vorarlberg vorbeizukommen sei jedes mal aufs Neue extrem schön. "Die Berge sind schon irgendwie meins!"

Wichtiger Schritt nach Wien

Der gebürtige Grazer entschied sich vor vielen Jahren dazu, nach Wien zu gehen. "Fast alle großen Tonstudios und Musiker befinden sich in Wien. Für mich war es eben wichtig, Kontakte zu knüpfen." In den letzten Jahren habe sich in Österreich unter anderem durch Pizzera und Jaus, Bilderbuch, Wanda oder auch durch Seiler und Speer eine Szene entwickelt. "In der letzen Zeit habe sich sehr viel getan", fügt Lemo an. Auf die Frage, welches Konzert er nie vergessen würde, antwortete er: "Das in Lustenau kommt mir da in den Sinn".