Leitwolf bleibt, neues Trio für das Radteam Vorarlberg

Der Kapitän bleibt an Bord, dafür gibt es ein neues Trio im heimischen Radrennstall.

Die Mannschaft für 2019 nimmt weiter und weiter konkrete Formen an. Die Zusage des Team Kapitäns Patrick Schelling (28/SUI) war megaerfreulich für alle Beteiligten. Schelling geht nun in das bereits vierte Jahr mit der Mannschaft aus Vorarlberg und zeigt sich nach wie bereit für große Aufgaben.

„Ich hoffe dass ich an die vergangene, doch sehr erfolgreiche Saison 2018, auch im kommenden Jahr anknüpfen kann. Wenn ich zurückblicke, dann hätte es bei einigen Rennen doch noch besser laufen können. Es waren einige unglückliche Situationen dabei, wie ebenso der eine oder andere Sturz. Ich wurde bei drei großen Rundfahrten Vierter – das macht mich mehr als zuversichtlich für das kommende Jahr und ich weiß was ich dafür tun muss!“

Colin Stüssi (25), ebenso Schweizer, war einer der so gesagten Wunschfahrer für 2019! Der Sechstplatzierte der Schweizer Straßenmeisterschaft und der Tour of Almaty UCI 2.1, hatte dieses Jahr zwar nicht die beste Saison beim Team Amore e Vita in Italien – will aber an 2017 anschließen. Immerhin hat er im letzten Jahr an die 300 UCI Punkte eingefahren!