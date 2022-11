„Leitplanke“ für die Gemeinde Innerbraz

Die Novellierung zum „Räumliche Entwicklungsplan – kurz REP“ für Innerbraz wurde vorgestellt.

Dieser Veranstaltung folgten viele interessierte Bürger, darunter erfreulicherweise viele junge Innerbrazer. Maria-Anna Schneider-Moosbrugger präsentierte relevante Grundlagen des REP und zeigte Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der räumlichen Entwicklung in Innerbraz auf. Im Anschluss an die Erörterung des so entstandenen Zielplanentwurfes konnten sich die Interessierten an den auf Tischen ausgelegten Plänen selbst davon ein Bild machen und Wünsche, Ideen und Anregungen den begleitenden Gemeindevertretern kundtun. Diese holten die Meinungen der Anwesenden ein und gaben Auskunft zu den auftretenden Fragen. „Ich freue mich über die vielen positiven Stimmen und die konstruktive Arbeit aller Beteiligten. Aufgabe der Gemeinde ist es, die Sicht aller zu vertreten“, so Bürgermeister Hans Peter Pfanner. So werden nun die eingegangenen Anregungen aus der Bevölkerung in den nächsten Sitzungen der Projektgruppe so gut wie möglich eingearbeitet und berücksichtigt.