Leistbares Wohnen in Raggal: Das ist geplant

Die Raggaler Bürgermeisterin Alexandra Martin sprach in "Vorarlberg LIVE" über den Pandemie-Tourismus und die Pläne für ihre Gemeinde.

2021 neigt sich langsam dem Ende, die Pläne für das kommende Jahr laufen in den Vorarlberger Gemeinden aber auf Hochtouren. So auch in Raggal, wie Bürgermeisterin Alexandra Martin in "Vorarlberg LIVE" sagt. Neben der Fortführung des Glasfaserausbaus und der Kanalkataster ist auch eine neue Forststraße geplant.