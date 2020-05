5:0 - Leipzig lässt Mainz erneut keine Chance

RB Leipzig nach souveränen 5:0 in Mainz zurück auf der Siegerstraße. Schalke kassiert mit dem 0:3 gegen den FC Augsburg die nächste klare Niederlage.

Nach dem enttäuschenden 1:1 im ersten Spiel nach der Corona-Pause gegen den SC Freiburg ging es für RB Leipzig heute beim FSV Mainz darum, den Anschluss an die Spitze zu halten. Und Sabitzer und Co. legten stark los, überrollten die Mainzer in der Anfangsphase und führten nach Treffern von Werner (11.), Poulsen (23.) und Sabitzer (36.) bereits nach einer guten halben Stunde klar mit 3:0. Von den Mainzern, die schon das Hinspiel mit 0:8 verloren hatten, war im ersten Durchgang nichts zu sehen und das Team konnte froh sein, dass es nur mit einem 3-Tore-Rückstand in die Pause ging.

Kurz nach der Pause machte Werner (48.) nach schöner Kampl-Vorarbeit mit dem 4:0 alles klar. In weiterer Folge kontrollierten die Leipziger das Geschehen, ohne wirklich an die Grenzen gehen zu müssen. In der 75. Minute setzte Werner mit seinem dritten Treffer nach Poulsen-Vorlage den Schlusspunkt zum 5:0. Die Leipziger holten sich durch diesen klaren Sieg den dritten Tabellenrang von Leverkusen zurück. Mainz hingegen bleibt auf Rang 15.

Schalke weiter in der Krise

Für Schalke 04 mit Schöpf und Gregoritsch in der Startelf kassierten bereits zuvor eine weitere Niederlage. Nach dem klaren 0:4 gegen Dortmund unterlagen die Gelsenkirchner dem FC Augsburg klar mit 0:3: Nach dem frühen 0:1 durch Löwen per direktem Freistoß versuchten die Schalker zwar, offensiv Akzente zu setzen, kamen aber nur selten gefährlich vor das Tor. Sarenren Bazee (76.) und Cordova (90.) machten in der zweiten Halbzeit dann alles klar und bescherten Neo-Coach Heiko Herrlich bei seinem Debüt auf der Augsburger Bank gleich einen vollen Erfolg. Schalke 04 hingegen ist nun seit 9 Spielen in Folge sieglos.