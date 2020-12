Leipzig im Achtelfinale - Rassismus-Eklat in Paris

Während RB Leipzig mit einem 3:2-Sieg gegen Manchester United das Achtelfinalticket lösen konnte, wurde die Partie zwischen PSG und Basaksehir aufgrund eines Rassismus-Skandals unterbrochen.

Vor dem letzten Spieltag in den Gruppen E bis H in der UEFA Champions League waren noch einige Entscheidungen ausstehend. Hochspannung herrschte vor allem in Gruppe H, in der mit Manchester United, Paris Saint-Germain und RB Leipzig gleich drei Teams bei neun Zählern hielten.