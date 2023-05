Leipzig deklassiert Freiburg im Pokal-Halbfinale

Titelverteidiger RB Leipzig ließ Freiburg im Halbfinale des DFB-Pokals keine Chance und steht nach einem klaren 5:1 erneut im Finale.

Im ersten Halbfinale des DFB-Pokals kam es mit dem Duell Freiburg gegen Leipzig heute zur Neuauflage des Finales von 2022. Und der Titelverteidiger aus Leipzig erwischte den deutlich besseren Start und ging durch einen Doppelschlag von Olmo (13.) und Henrichs (15.) früh mit 2:0 in Führung. Kurz darauf reagierte Freiburgs Trainer Christian Streich und brachte den überraschend nicht in der Startelf stehenden Vincenzo Grifo für Kiliann Sildillia. Die Umstellung auf eine Viererkette brachte zunächst deutlich mehr Stabilität ins Spiel der Freiburger. In der 36. Minute ließ man Leipzig jedoch einmal mehr zu viel Platz und Szoboszlai erzielte nach einem Doppelpass mit Olmo das 3:0. Doch Leipzig hatte noch nicht genug - nach der nächsten schönen Kombination sorgte Nkunku in der 45. Minute für den 4:0 Pausenstand. Die Vorarbeit kam erneut von Dani Olmo, der mit einem Tor und drei Assists der Mann der ersten Halbzeit war.

Anschlusstreffer kommt zu spät

Den ersten Aufreger in der 2. Halbzeit gab es in der 56. Minute, als Gvardiol nach einem Foul an Sallai nach Betrachtung der Szene am Bildschirm mit Rot vom Feld gestellt wurde. Wirklich Kapital daraus schlagen konnte Freiburg zunächst nicht. Erst in der 75. Minute kamen die Hausherren durch ein Kopfball-Tor von Gregoritsch auf 4:1 heran. Doch der Treffer kam zu spät, um noch einmal für Spannung zu sorgen. Die Leipziger konzentrierten sich mit einem Mann weniger auf die Defensive und erhöhten durch ein Elfmeter-Tor von Szobozlai in der Nachspielzeit noch auf 5:1 - Kübler hatte zuvor Simakan zu Fall gebracht. Damit hat RB Leipzig am 3. Juni die Chance auf die Titelverteidigung. Der Finalgegner wird morgen im Duell zwischen Stuttgart und Frankfurt ermittelt.