Leichter Rückgang bei den Coronafällen

Alle aktuellen Zahlen aus den Vorarlberger Bezirken und Gemeinden.

Stand Sonntag, 16 Uhr: Am Sonntag wurden in Vorarlberg 21 Neuinfektionen registriert, denen gegenüber stehen 33 Genesungen.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Die Grafiken zu den 7-Tages-Inzidenzen folgen in Kürze.

Lage in den Spitälern

Am Samstag wurden 3 an COVID-19-erkrankte Personen in den Spitälern aufgenommen.