Leichter Rückgang bei den Coronafällen am Montag

Aber immer noch über 1.000 aktiv Positive in Vorarlberg.

Stand Montag 24 Uhr: Mit Stand Montagmitternacht waren in Vorarlberg 1.075 Menschen mit dem Virus infiziert - um 30 weniger als noch 24 Stunden zuvor.

Am Montag kamen laut Dashboard des Landes 87 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 115 weitere Personen wieder genesen.

Todesopfer gab es am Montag zwei zu beklagen, in Vorarlberg sind damit seit Ausbruch der Corona-Pandemie 231 Personen am oder mit dem Virus verstorben.