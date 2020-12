Leicht mehr Genesene als Neuinfektionen im Land

Der Überhang an Genesenen ist in den letzten Tagen nur gering ausgefallen.

Der Überhang an Genesenen ist in den letzten Tagen nur gering ausgefallen.

Der Überhang an Genesenen ist in den letzten Tagen nur gering ausgefallen. ©Stiplovsek

Am Dienstagmittag gab es geringfügig mehr Genesene als Neuinfektionen zu verzeichnen, was die aktiv positiven Corona-Fälle in Vorarlberg auf 1.983 senkte.

Stand Dienstag 12 Uhr: 35 Neuinfektionen standen am Dienstagmittag 47 Genesene gegenüber, sodass aktuell 1.983 aktive Coronafälle registriert waren. Am Dienstag gab es zudem bisher einen weiteren Todesfall.

Die Zahl der Todesopfer mit einem positiven Covid-19-Testergebnis hat sich am Diensttag damit um eins erhöht und steht bei 188.

Situation in den Spitälern

Zehn Personen mussten am Montag aufgrund ihres Erkrankungsgrades in einem Vorarlberger Spital aufgenommen werden, zehn Patienten konnten entlassen werden. Von den insgesamt 108 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern lagen 18 auf einer Intensivstation. 85 Krankenhaus-Mitarbeiter sind der Coro­na-positiv getestet, 23 sind zusätzlich in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

In den Vorarlberger Bezirken hat Bregenz wieder die höchsten Fallzahlen (591). Feldkirch weist aktuell die identische Fallzahl (591) auf, Dornbirn (467) und Bludenz (299) folgen.

Zahlen aus den Gemeinden

Mit Stand Sonntagmittag gab es elf Vorarlberger Kommunen mit 50 oder mehr aktiv Infizierten. In drei Gemeinden lag die Zahl der Fälle über 100, nämlich in den Städten Dornbirn (284), Feldkirch (183) und Bregenz (159). Rund 60 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf diese elf Gemeinden. Sieben der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.

7-Tages-Inzidenz

Dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) zufolge weist Vorarlberg am Sonntag bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner bei leicht fallender Tendenz den fünftschlechtesten Wert aller österreichischen Bundesländer auf. Mit 212 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag Vorarlberg hinter Salzburg (296), Kärnten (274), Oberösterreich (259) und der Steiermark (221).

Der österreichische Durchschnitt bei der Sieben-Tages-Inzidenz lag am Sonntag bei 209.

Mit Sieben-Tages-Inzidenzen zwischen 188 und 237 liegen die vier Vorarlberger Bezirke derzeit im Vergleich mit den anderen 90 österreichischen Bezirken im Mittelfeld.