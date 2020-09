Leiblachtaler Tenniscracks ermittelten die Meister

Die diesjährigen Titel wurden in zehn Kategorien vergeben.

Hörbranz. Der Großteil der Tennisspieler(innen) aus dem Leiblachtal ist beim TC Hörbranz vereint. Das Highlight der Saison 2020 stellte die Vereinsmeisterschaft, die sich über zweieinhalb Monate erstreckte, dar. Was sich im Vorjahr schon bewährt hatte, nämlich die Allgemeine Klasse in vier Leistungskategorien zu unterteilen, behielten die Sportwarte Ali Keskin und Andreas Fink auch heuer bei. Den krönenden Abschluss fand der Event am Finaltag, der bei Kaiserwetter über die Bühne ging.

Titelverteidigung geglückt

In der „Königsklasse“, der Leistungskategorie A, setzte sich erwartungsgemäß David Lissy gegen Martin Ofner deutlich mit 6:2 und 6:0 durch und ist damit neuer und alter Vereinsmeister. In der Gruppe B gab Elias Keskin Jürgen Baldauf ebenso das Nachsehen wie Roland Paulitsch Günther Lampert in der Gruppe C und Gerhard Maier Herbert Mangold II in der Gruppe D.

Dreisatzkrimi bei den Damen

Bei den Damen ging Carina Pollhammer gegen Simone Emlich nach drei Sätzen als Siegerin hervor, Peter Schöch holte sich den Titel bei den Senioren 65+. In den Doppelbewerben siegten Jakob Jehle mit Robert Küng in der Allgemeinen Klasse, Obmann Helmut Gorbach mit Herbert Mangold I in der Kategorie 115+ und Sabine Stroj gemeinsam mit Birgit Sauter-Paulitsch bei den Damen. Kurt Gluderer und Margit Lissy hatten im Mixed-Bewerb ihre Nasen vorne.