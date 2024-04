Leiblachtaler Gesundheitstag 2024

Ausstellende und Referierende gesucht

Am 19. Oktober 2024 von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr veranstaltet der Sozialsprengel Leiblachtal gemeinsam mit den ansässigen Krankenpflegevereinen und den beiden Pflegeheimen nach exakt 10 Jahren wieder einen Gesundheitstag im Leiblachlachtal. Die Veranstaltung findet in der Mittelschule Hörbranz statt. Angesprochen sind alle Interessierten in allen Lebensphasen.