Lochau. „Langeweile in den Ferien“ ist in den Leiblachtalgemeinden zum Glück zu einem Fremdwort geworden. Denn das Leiblachtaler Ferienprogramm „Achtung – fertig – Ferien – los!“ lädt Jung und Alt zur aktiven Freizeitgestaltung.

So hat das Ferienprogrammteam für Familien, im Speziellen jedoch für Kinder und Jugendliche, auch in diesem Jahr wieder ein attraktives und abwechslungsreiches Sommerferienprogramm mit vielen tollen Angeboten zusammengestellt.

Neu im Programm ist ein Besuch auf dem Yak-Bauernhof in Halden sowie Line Dance und ein „Magischer Nachmittag“ mit Zauberprogramm in Bad Diezlings. Auch „Try 4 wheels“ und die Festspielaufführung „Carmen“ sind wieder dabei. Weitere Highlights sind unter anderem die beliebten Fußball-Camps in Lochau und Hohenweiler, Kinderyoga, Tischtennis, die Lochauer Kinderolympiade, Schnuppersegeln, Besuch bei der Feuerwehr, Pferde erleben in Eichenberg, Tanzen, Selbstverteidigung, Kindercafe, Schmuck basteln, Kinoabend, Beachparty, Basketball und vieles mehr.