Leiblachtal sammelt erneut für Ukraine

Hörbranz. Unternehmer Christian Bechter ermöglicht zweite Auflage für Hilfsaktion zum Schulschluss.

Groß war die Freude, als sich Ende April gleich drei Lastzüge aus dem Leiblachtal in Richtung Krisenregion auf den Weg machten. Die enorme Hilfsbereitschaft seitens der Bevölkerung und von mehreren Unternehmen führte beim erstmaligen Spendenaufruf dazu, dass über 50 Tonnen an Hilfsgütern die vom Krieg gezeichnete Ukraine erreichten. Schon damals zeigte sich der Hörbranzer Transportunternehmer Christian Bechter, der aufgrund des großen Zuspruchs in kurzer Zeit fünf Fahrer mobilisierte, sehr angetan von der gemeindeübergreifenden Aktion. „Ich würde mich wieder für einen Hilfstransport engagieren“, so Bechter vor rund zwei Monaten. Zwischenzeitlich haben die Leiblachtalgemeinden erneut die Aktion „Leiblachtal hilft“ gestartet.