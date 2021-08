Leiblachtal erleben App – aus der Region für die Region

Viel Information aus dem Leiblachtal auf einen Klick / kostenlos und rund um die Uhr

Auf Leiblachtal erleben stehen kostenlos umfassende Informationen über die Leiblachtalgemeinden auf österreichischer Seite des Leiblachtals jederzeit auf Abruf bereit. In den ständig aktualisierten Seiten sind zahlreiche Firmen, Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe sowie Vereine aus den Gemeinden Eichenberg, Hohenweiler, Hörbranz, Lochau und Möggers vereint.

Ein wichtiger Teil von „Leiblachtal erleben“ ist der Genussregion Leiblachtal gewidmet. Hier werden die kulinarischen Besonderheiten der Region vorgestellt. Käse, Fleisch- und Wurstwaren, Honig, Obst, Schnäpse und diverse andere Naturprodukte, Gasthäuser und Restaurants – im Leiblachtal ist so gut wie alles für das leibliche Wohl zu finden.

Im Veranstaltungskalender sind Höhepunkte und Veranstaltungen aus Kultur, Sport und Geselligkeit aus den Leiblachtalgemeinden, deren Vereinen und Einrichtungen eingetragen. Hier können auch unkompliziert Termine zur Veröffentlichung eingebracht werden.

Zudem werden eingereichte Berichte über stattgefundene Events im Leiblachtal präsentiert.

In der Rubrik „Urlaub und Freizeit“ werden Ausflugstipps und Freizeitvorschläge, nicht nur für Gäste, beschrieben.

Bei „Unternehmen von A-Z“ stehen die regionalen Handwerksbetriebe und Firmen mit ihren Angeboten und Fachwissen aus der Region bereit. Egal ob Reparatur, Dienstleistung, Artikel und vieles mehr, hier findet man sicher die richtigen Adressen in der Nähe.

Interessante Informationen aus und um die fünf Leiblachtalgemeinden runden das breite Angebot aus der Region für die Region ab.