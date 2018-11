Lehrlingsmesse Walgau

Ausbildung zum Angreifen: 48 Betriebe stellen 77 Lehrberufe vor

Die Lehrlingsmesse der „Lehre im Walgau“ am 09. und 10. November in Nenzing

Hineinschnuppern, informieren und direkt ausprobieren: Die Lehrlingsinitiative „Lehre im Walgau“ veranstaltet zum 5. Mal die große Lehrlingsmesse in der Tennishalle Nenzing. Insgesamt informieren 56 Aussteller zum Thema „Lehrausbildung“ und es gibt Einblicke in 77 spannende Lehrberufe. Zahlreiche berufsnahe Tätigkeiten können vor Ort ausprobiert werden. Anreise und Eintritt sind für alle Besucherinnen und Besucher gratis.

Auch in diesem Jahr bietet die Lehrlingsmesse der „Lehre im Walgau“ tolle Einblicke in zahlreiche Ausbildungsmöglichkeiten in der Walgau Region. Mit 48 Firmen aus unterschiedlichsten Bereichen und acht Institutionen ist die Veranstaltung vielfältiger denn je. Wer eine Lehrstelle sucht oder sich über verschiedene Lehrberufe informieren will, ist deswegen am 9. und 10. November in der Tennishalle Nenzing genau richtig. Nicht nur Jugendliche sind herzlich willkommen. Auch für Eltern, Lehrpersonen oder sonstige Interessierte lohnt sich der Besuch. Neben umfangreichen Infos zu den unterschiedlichen Lehrberufen steht auch heuer das „zemma schaffa“ wieder im Mittelpunkt.